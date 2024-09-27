T.C. ADIYAMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

ADIYAMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS: 2024/659

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar uyarınca;

Gaipliği istenen Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Kayalık mah/köy, 18 Cilt, 30 Aile sıra no, 46 sırada nüfusa kayıtlı, Memet Ali ve Gül oğlu/kızı, 10/03/1973 doğumlu, 18076237688 T.C. kimlik nolu Aynı Zeliha Aydın'ın Kahramanmaraş merkezli 06/02/2023 tarihli depremde evinin yıkıldığını ve annesinin ne ölü ne de sağ ulaşamadıkları, o tarihten beri kendisinden hiçbir haber alınamadığından gaiplik kararı alınmak istenmekle;

Gaipliği istenen Aynı Zeliha Aydın'ın nerede olduğunu bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.