T.C. ADIYAMAN GÖLBAŞI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/102 Esas

KARAR NO : 2021/334

DAVALI : ELİF EKİN BİLEN, MÜSLÜM ve SONGÜL kızı, 07/05/1986 MERSİN doğumlu,

T.C.20437142968

Davacı SEHAR ULUTAŞ tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Yeni Mahalle mevkii, adresinde bulunan 103 ada, 194 parsel sayılı tapulu taşınmaz yönünden) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE, karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve gerekçeli karar tebliğiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/10/2024