T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin 2024/202 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 70 parsel
MALİKİ: Beytullah ÖZBAY ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/204 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 68 parsel
MALİKİ: Sultan YEŞİL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/206 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 96 parsel
MALİKİ: Neslihan AKPINAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/208 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 99 parsel
MALİKİ: Abdurrahman BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/210 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524ada, 8 parsel
MALİKİ: Hidayet YILMAZ, Mehmet YILMAZ, Şifa DEMİREL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/212 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 4 parsel
MALİKİ: Abdil YILMAZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/214 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 26 parsel
MALİKİ: Mustafa AKPINAR ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/216esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 179 parsel
MALİKİ: Hava YILMAZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/218 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 26 parsel
MALİKİ: Hasan IŞIK ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/220esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 25 parsel
MALİKİ: EmineBO STANCI ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/222 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 30 parsel
MALİKİ: Süleyman AKTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/224 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,524 ada, 31 parsel
MALİKİ: İsmail AKTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/226 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 28 parsel
MALİKİ: Lütfiye KOŞAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/228 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 150 parsel
MALİKİ: Fatma YEŞİLTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/ 230 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 40 parsel
MALİKİ: İlyas ÖZBAY, Abdülkadir ÖZBAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/232esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 59 parsel
MALİKİ: Ramazan BULDAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/234 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 206 parsel
MALİKİ: Müfide YILMAZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/236 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 314 parsel
MALİKİ: Abdil GEDİK ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/238 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 313 parsel
MALİKİ: Mustafa ÜÇAĞIL ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/240 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 312 parsel
MALİKİ: Balı ASILÖZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/242 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 337 parsel
MALİKİ: Hanife DEMİRYOLU ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/244 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 1parsel
MALİKİ: Mahmut KARGI ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/246 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 2parsel
MALİKİ: ZehraTANGÜL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/248 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 3 parsel
MALİKİ: Abdil SERTKAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/250 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 192 parsel
MALİKİ: İlyas KARAGÖZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/252 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 193parsel
MALİKİ: İbrahim YILANCI ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/254 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 618 parsel
MALİKİ: Muhterem ÖREN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/256 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 341 parsel
MALİKİ: İsmail BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/258 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 445parsel
MALİKİ: İbrahim DUMAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/260 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 343 parsel
MALİKİ: Mustafa GEDİK ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/262 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 323 parsel
MALİKİ: Hüseyin KELEMCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/264 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 325 parsel
MALİKİ: Emine SARITAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/266esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 331 parsel
MALİKİ: Hüriye AKTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/268esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 326 parsel
MALİKİ: İlyas ATASAĞUN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/270 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 308parsel
MALİKİ: Hava UĞUR ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/272 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519ada, 449 parsel
MALİKİ: Mustafa GEDİK ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/274 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 358 parsel
MALİKİ: Mehmet BAYRAM ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/276 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 220parsel
MALİKİ: Alime DUMAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/278 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 330 parsel
MALİKİ: Tahir ALTINTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/280 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 329parsel
MALİKİ: Tahir ALTINTAŞ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Mahkememizin 2024/282 esas numaralı dosyasında;
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 310 parsel
MALİKİ: Ahmet ÇOBAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından yukarıda malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/202 - 282 esas numaralı dosyalarında dava açılmıştır.
Bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki duruşmanın 04/10/2024 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.