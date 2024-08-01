Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:01

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2024/202 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 70 parsel

MALİKİ: Beytullah ÖZBAY ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/204 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 68 parsel

MALİKİ: Sultan YEŞİL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/206 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 96 parsel

MALİKİ: Neslihan AKPINAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/208 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 522 ada, 99 parsel

MALİKİ: Abdurrahman BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/210 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524ada, 8 parsel

MALİKİ: Hidayet YILMAZ, Mehmet YILMAZ, Şifa DEMİREL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/212 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 4 parsel

MALİKİ: Abdil YILMAZ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/214 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 26 parsel

MALİKİ: Mustafa AKPINAR ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/216esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 179 parsel

MALİKİ: Hava YILMAZ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/218 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 26 parsel

MALİKİ: Hasan IŞIK ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/220esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 25 parsel

MALİKİ: EmineBO STANCI ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/222 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 524 ada, 30 parsel

MALİKİ: Süleyman AKTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/224 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,524 ada, 31 parsel

MALİKİ: İsmail AKTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/226 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 28 parsel

MALİKİ: Lütfiye KOŞAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/228 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 150 parsel

MALİKİ: Fatma YEŞİLTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/ 230 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 40 parsel

MALİKİ: İlyas ÖZBAY, Abdülkadir ÖZBAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/232esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 59 parsel

MALİKİ: Ramazan BULDAN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/234 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 206 parsel

MALİKİ: Müfide YILMAZ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/236 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 314 parsel

MALİKİ: Abdil GEDİK ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/238 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 313 parsel

MALİKİ: Mustafa ÜÇAĞIL ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/240 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 312 parsel

MALİKİ: Balı ASILÖZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/242 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 337 parsel

MALİKİ: Hanife DEMİRYOLU ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/244 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 1parsel

MALİKİ: Mahmut KARGI ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/246 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 2parsel

MALİKİ: ZehraTANGÜL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/248 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 3 parsel

MALİKİ: Abdil SERTKAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/250 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 192 parsel

MALİKİ: İlyas KARAGÖZ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/252 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 193parsel

MALİKİ: İbrahim YILANCI ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/254 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 618 parsel

MALİKİ: Muhterem ÖREN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/256 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 341 parsel

MALİKİ: İsmail BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/258 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 445parsel

MALİKİ: İbrahim DUMAN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/260 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519ada, 343 parsel

MALİKİ: Mustafa GEDİK ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/262 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 323 parsel

MALİKİ: Hüseyin KELEMCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/264 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 325 parsel

MALİKİ: Emine SARITAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/266esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520ada, 331 parsel

MALİKİ: Hüriye AKTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/268esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 326 parsel

MALİKİ: İlyas ATASAĞUN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/270 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 308parsel

MALİKİ: Hava UĞUR ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/272 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519ada, 449 parsel

MALİKİ: Mustafa GEDİK ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/274 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,519 ada, 358 parsel

MALİKİ: Mehmet BAYRAM ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/276 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 519 ada, 220parsel

MALİKİ: Alime DUMAN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/278 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 330 parsel

MALİKİ: Tahir ALTINTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/280 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi,520 ada, 329parsel

MALİKİ: Tahir ALTINTAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Mahkememizin 2024/282 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Sırakapı mahallesi, 520 ada, 310 parsel

MALİKİ: Ahmet ÇOBAN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: TEİAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından yukarıda malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/202 - 282 esas numaralı dosyalarında dava açılmıştır.

Bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki duruşmanın 04/10/2024 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.