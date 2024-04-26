Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1515 Esas Konu: Gaiplik İlanı

NURETTİN DEMİR ile ADEM DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURADİYE SAĞLAM'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 53938590204

ADI SOYADI: MURADİYE SAĞLAM

BABA ADI: ALİ

ANA ADI: NAZMİYE

DOĞUM TARİHİ: 04/04/1972

#ilangovtr Basın No: ILN02007737