T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ekim 2023

Esas No: 2023/583-584-604-594-578-586-588-596-598 25/09/2023

Davacı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların; mahkememizin 2023/583-584-604-594-578-586-588-596-598 esas sayılı dosyalarına ilişkin olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Duruşma tarihi: 29/12/2023 Duruşma saati: 09.00

Ada Parsel

Ada Parsel no

Kamulaştırılan alan

TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası

Trabzon İli ,Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/578

381 ada 81parsel

532,57 m² alanlı parselin 234,47 m² 'lik kısmı

ALİ BAYRAM

HASAN BAYRAM

Trabzon İli ,Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/586

381ada 83 parsel

1.538,20 m² alanlı parselin 981,27 m² 'lik kısmı

EMİNEBAYRAM

UĞUR BAYRAM

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/588

381ada 58parsel ve 397 ada 4 parsel

414,28 m² alanlı parselin 85,65 m² 'lik kısmı ile 119,95 m² alanlı parselin tamamını

EMİNE ATASOY

FATMAKÖSTERELİOĞLU

HANİFEAKTAŞ

HASAN AYDIN

SÜLEYMAN AYDIN

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/596

385ada 29 parsel

605,70 m² alanlı parselin 256,18 m² 'lik kısmı

Işıklar Köyüve Civarı sınırlı sorumlu ÜRETİM VE Pazarlama Tüketim Kooperatifi Akçaabat /Trabzon

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/598

397 ada 3 parsel

93,75 m² alanlı parselin tamamı

ABDULLAH OKUMUŞ

EMİNE AKTAŞ

FATİME ŞENTÜRK

NURİ OKUMUŞ

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/583

397 ada 8 parsel

38,26m² alanlı parselin tamamı

EŞREF ÖZTÜRK

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/584

398ada 8 parsel,

398 ada 9 parsel,

190,31m² alanlı parselin tamamı,179,22m² parselin tamamı

EMİNEALTUNTAŞ

MANŞUREKARA

SADETTİNÖZTÜRK

SEVİM AKYÜZ

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/604

381ada 57 parsel,

704,27m² alanlı parselin 84,11m² parselin

ABDULLAHOKUMUŞ

EMİNE AKTAŞ

FATİMEŞENTÜRK

NURİ OKUMUŞ

Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi

Işıklar/Orta Mahalle,2023/594

397 ada 2parsel

378,12m² alanlı parselin tamamı

ALİ BAYRAM

HASAN BAYRAM

#ilangovtr Basın No: ILN01906034