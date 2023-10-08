T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2023/583-584-604-594-578-586-588-596-598 25/09/2023
Davacı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların; mahkememizin 2023/583-584-604-594-578-586-588-596-598 esas sayılı dosyalarına ilişkin olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
Duruşma tarihi: 29/12/2023 Duruşma saati: 09.00
Ada Parsel
Ada Parsel no
Kamulaştırılan alan
TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Trabzon İli ,Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/578
381 ada 81parsel
532,57 m² alanlı parselin 234,47 m² 'lik kısmı
ALİ BAYRAM
HASAN BAYRAM
Trabzon İli ,Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/586
381ada 83 parsel
1.538,20 m² alanlı parselin 981,27 m² 'lik kısmı
EMİNEBAYRAM
UĞUR BAYRAM
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/588
381ada 58parsel ve 397 ada 4 parsel
414,28 m² alanlı parselin 85,65 m² 'lik kısmı ile 119,95 m² alanlı parselin tamamını
EMİNE ATASOY
FATMAKÖSTERELİOĞLU
HANİFEAKTAŞ
HASAN AYDIN
SÜLEYMAN AYDIN
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/596
385ada 29 parsel
605,70 m² alanlı parselin 256,18 m² 'lik kısmı
Işıklar Köyüve Civarı sınırlı sorumlu ÜRETİM VE Pazarlama Tüketim Kooperatifi Akçaabat /Trabzon
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/598
397 ada 3 parsel
93,75 m² alanlı parselin tamamı
ABDULLAH OKUMUŞ
EMİNE AKTAŞ
FATİME ŞENTÜRK
NURİ OKUMUŞ
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/583
397 ada 8 parsel
38,26m² alanlı parselin tamamı
EŞREF ÖZTÜRK
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/584
398ada 8 parsel,
398 ada 9 parsel,
190,31m² alanlı parselin tamamı,179,22m² parselin tamamı
EMİNEALTUNTAŞ
MANŞUREKARA
SADETTİNÖZTÜRK
SEVİM AKYÜZ
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/604
381ada 57 parsel,
704,27m² alanlı parselin 84,11m² parselin
ABDULLAHOKUMUŞ
EMİNE AKTAŞ
FATİMEŞENTÜRK
NURİ OKUMUŞ
Trabzon İli ,Akçaabatİlçesi
Işıklar/Orta Mahalle,2023/594
397 ada 2parsel
378,12m² alanlı parselin tamamı
ALİ BAYRAM
HASAN BAYRAM