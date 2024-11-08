T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C . AKÇABAAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/566

DAVACI : KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLLERİ : Av. NURGÜL CORA - [35609-99060-55759] UETS

Av. BURÇAK KALAY ÖNCÜ - [35609-99060-55759] UETS

DAVALILAR : 1- ASİYE SEBETCİ - Doğanköy Mah. Yenicamii Cad. No:26 İç Kapı No:2Akçaabat/ TRABZON

2- AYŞE SEBETCİ - Doğanköy Mah. Doğanköy Dik Sk. No:24Akçaabat/ TRABZON

3- EMİNE ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:5BAkçaabat/ TRABZON

4- HARUN ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:5Akçaabat/ TRABZON

5- KAZİM ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:1 İç Kapı No:4Akçaabat/ TRABZON

6- MUHAMMET ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:5Akçaabat/ TRABZON

7- ÖMER ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:1 İç Kapı No:3Akçaabat/ TRABZON

VEKİLİ : Av. ALİ KEMAL KANDEMİR - [16836-38388-75198] UETS

DAVALILAR : 8- ABDULKADİR AVCİ - [15471-74167-29866] UETS

9- ASİYE ATMACA - Doğanköy Mah. Doğanköy Akçaabat Cad. No:20 İç Kapı No:4Akçaabat/ TRABZON

10- AYŞE DERİN - Cumhuriyet Mah. Çağlayan Sk. No:8/4 İç Kapı No:59Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

11- AYŞE SALİH - Alazlı Mah. Gaziler Küme Evleri No:46Düzköy/ TRABZON

12- EMİNE AVCİ - Söğütlü Mah. Atatürk Bulvarı Bulvarı No:48 İç Kapı No:12Akçaabat/ TRABZON

13- EMİNE AVCİ - Alazlı Mah. Gaziler Küme Evleri No:65 Düzköy/ TRABZON

14- ESMA ATMACA -

15- FATMA SÜRÜL - Bahçecik Mah. Mineli Sk. No:4 İç Kapı No:2Ortahisar/ TRABZON

16- FETİYE KEMANACI - Palmiye Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:303 İç Kapı No:07Yenişehir / Mersin / MERSİN

17- GÖNÜL BİRİNCİ - Işıklar Mah. 3201 Nolu Sk. No:58 İç Kapı No:1Akçaabat/ TRABZON

18- HACI SALİH DERİN - Cumhuriyet Mah. Çağlayan Sk. No:8/4 İç Kapı No:59Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

19- HASKIZ SALİH - Alazlı Mah. Gaziler Küme Evleri No:46Düzköy/ TRABZON

20- KASIM ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:5AAkçaabat/ TRABZON

21- KENAN DERİN - Cumhuriyet Mah. Çağlayan Sk. No:8/4 İç Kapı No:59Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

22- MEHMET AVCİ - Alazlı Mah. Gaziler Küme Evleri No:64 Düzköy/ TRABZON

23- MUSTAFA ATMACA - Doğanköy Mah. Merkez Camii Cad. No:1 İç Kapı No:1Akçaabat/ TRABZON

24- MUSTAFA AVCİ - Alazlı Mah. Gaziler Küme Evleri No:79Düzköy/ TRABZON

25- RESMİYE AVCİ -

26- SEMRA SÜRÜL - Toklu Mah. Yavuz Selim Bulvarı No:360 İç Kapı No:6Ortahisar/ TRABZON

27- ÜMİT DERİN - Bağlık Mah. Kumsal Sk. No:14 İç Kapı No:2Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

28- ZEYNEP AVCİ TURHAN - Söğütlü Mah. Atatürk Bulvarı Bulvarı No:48 İç Kapı No:12Akçaabat/ TRABZON

İLANEN TEBLİGAT

YAPILMASI TALEP EDİLEN

DAVALI :UĞUR ARCAN AVCI -T.C.-17914167286 Mevlana Mah. Turgut Özal Cad. No :21/24 Talas/ KAYSERİ adresibilinmemekte olup, bildirilen adreslere çıkartılan tebligatlar iade olmuştur.

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)

DAVA TARİHİ : 29/09/2021

İLAN KONUSU :DavalıUğur Arcan Avcı adına çıkartılan tebligatların tebliğedilememesi ve dahili davalının başkacaadresinin tespitedilememesi nedeniylebilirkişi raporlarınındahili davalı Uğur Arcan Avcıadına ilanen tebliğine ilişkin.

DURUŞMA GÜNÜ : 19/11/2024

DURUŞMA SAATİ : 10.20

DURUŞMA YERİ :Akçaabat Adliyesi 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

BİLİRKİŞİ RAPORU ÖZETİ :

Bilirkişi heyetimizce yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler neticesinde dava konusu Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2983 ada 15 parselde“ Tarla” vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın m2’sine, dava tarihi olan 28.09.2021 tarihi itibari ile kadastro parseli olarak 505,00 TL/m2 olacağı görüş ve kanaatine varılmıştı.yakın bölgede yapılan emsal satış incelenmiş tespit edilen değerin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.Dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazlın ayrı ayrı konumu, yüz ölçümü, şehir merkezine uzaklığı, imar ve yol durumu, kaç kat imara müsaadeli olduğu, bitişik veya ayrık nizam olup olmadığı, yapılaşma alanlarının hangisinde yer aldığı, cadde veya sokağa cephesinin olup olmadığı, ne şekilde kullanıldığı, konut veya ticaret alanında olması gibi değere etkili olabilecek tüm nitelik ve unsurlarının araştırılması sonucunda dava konusu taşınmazlar emsallere göre üstün ve eksik yönleri belirlenmiş ve emsale göre değeri tespit edilmiştir. Ayrıcaheyetimizce yakın bölgede yapılan emsal satış incelenmiş tespit edilen değerin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Raporumuzun 5.sayfasında raporda karşılaştırmanın yer aldığı tablo ve raporumuzun 5.sayfasındayapılan irdeleme sonucu imar ve yapılaşma şartları yönünden dava konusu taşınmaz ve emsal taşınmaz değerlendirme ve oranlamaya tabi tutulmuştur. Dikkate alınan emsal satış ile dava konusu taşınmaz arasında yapılan karşılaştırma ve yapılan araştırmalar sonucu belirlenen bedel bilimsel veriler ışığında değerlendirilmiş olup takdir ve tespit edilen bedelin uygun olduğu, Yapılaşma Arz Talep yönünden: Emsal olarak sunulan taşınmaz İmar Planı dışında olup plansız alanda kalıp Davakonusu taşınmaz ise Belediyenin ilgi yazısında imar planı içinde kaldığı ve Ayrık Nizam 2 kat,park alanı ve yol olarak planlanmış içerisinde kaldığı belirtilmektedir. Bu yönüyle dava konusu taşınmaz emsal taşınmaza göre daha üstün konumdadır. Ticari Değer: Cepheli oldukları yollar itibariyle hem emsal taşınmazın hem dava konusu taşınmazın ticari değeri azdır. Ancak emsal taşınmaz ise daha yoğun araç trafiğine sahip yola yakın noktada bulunduğundan bulunduğundan ayrıca yapılaşma imkanı yönünden daha imar şartlarına sahip olduğundan bu yönü ile emsal taşınmaz dava konusu taşınmazdan daha değerli durumdadır. Ulaşım Durumu ve Ana Yola Yakınlık yönünden: dava konusu taşınmaz yoğun araç trafiğine sahip Düzköy- Akçaabat Karayoluna yakın konumda bulunmasından ulaşımın kolaylığı bu yönü ile dava konusu taşınmaz emsal taşınmazdan daha üstün durumdadır. Belediye ve Alt Yapı Hizmetleri: Dava konusu taşınmaz ve emsal taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlandığından eşdeğere sahiptirler. Hastaneye Yakınlık Yönünden: Dava konusu Taşınmaz konum itibariyle sahil bölgesine daha yakın olmasından dolayı denize mesafe kriteri yönünden emsal taşınmaza göre daha değerli konumdadır. Raporumuzun 3. maddede yer alan dava konusu taşınmazın özellikleri ile emsal parselin özelliklerini mukayese ettiğimizde dava konusu taşınmazın emsal taşınmazdan 1,75 kat daha değerli olduğu heyetimizce tespit edilmiş olup oranlamada bir çelişki bulunmadığı " kanaatini bildirir rapor dosyaya ibraz edilmiştir.

TEBLİGAT YAPILAMAMA NEDENİ

Uğur Arcan Avcı - Mevlana Mah. Turgut Özal Cad. No :21/24 Talas/ KAYSERİ adresi bilinmemekte olup, bildirilen adreslere çıkartılan tebligatlar iade olması

İTİRAZSÜRESİ :

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtar olunur.

TEBLİĞ SÜRESİ :

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dahili davalı Uğur Arcan Avcı'ya tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/11/2024