T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:00

Esas No: 2024/729 Esas 02/12/2024



2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-

2024/737-2024/738-2024/739-2024/740-2024/741-

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin2024/729-2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-2024/737-2024/738-

2024/739-2024/740-2024/741 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 06/05/2024 tarih 2024/118 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/729 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:45

2024/731 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 10/04/2025 Duruşma saati: 09:00

2024/732 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:45

2024/733 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:55

2024/735 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:50

2024/736 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 11:20

2024/737 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:40

2024/738 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 10:00

2024/739 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025Duruşma saati: 10:55

2024/740 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:50

2024/741 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 10:00



