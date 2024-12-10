T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:00

Esas No: 2024/729 Esas 02/12/2024

2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-

2024/737-2024/738-2024/739-2024/740-2024/741-

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin2024/729-2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-2024/737-2024/738-

2024/739-2024/740-2024/741 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 06/05/2024 tarih 2024/118 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/729 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:45

2024/731 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 10/04/2025 Duruşma saati: 09:00

2024/732 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:45

2024/733 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:55

2024/735 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:50

2024/736 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 11:20

2024/737 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:40

2024/738 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 10:00

2024/739 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/01/2025Duruşma saati: 10:55

2024/740 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:50

2024/741 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 10:00


Ada Parsel

Ada Parsel no

Kamulaştırılan alan

Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Doğanköy Mahallesi

2967 ada 79 parsel

3.810,361 m² lik 2967 ada 79 parselin 1.057,89 m²'lik kısmı

Billur TERZİ

Katip TERZİ

(2024/729)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Işıklar/Dere Mahallesi

455 ada 56 parsel(eski 40)

400,01 m² lik 455 ada 56 parselin (eski 40) tamamı

Ali TOPALOĞLU ve arkadaşları

(2024/735)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Akçakale Mahallesi

106 ada 13 parsel

3.690,95 m²'lik 106 ada 13 parselin 448,61 m²'lik kısmı

Sinan BYIKLI

(2024/739)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Akçakale Mahallesi

106 ada 12 parsel

2.984,11 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı

Aynur ÇİL

Emine EROL

Meryem SARAÇ

Mustafa EROL

Nurettin EROL

Sevim KANGALOĞLU

Yunus EROL

(2024/738)

Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi

2967 ada 70,73,76 parsel

2.469,93 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 892,13 m2'lik kısmı,

3.001,48 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 1472 m2'lik kısmı,

861,09 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 362,98 m2'lik kısmı

Yusuf YILDIRIM

(2024/731)

Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi

2967 ada 82 parsel

4.486,80 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 30,89 m2'lik kısmı

Ali BİRİNCİ

Selahattin BİRİNCİ

(2024/732)

Trabzonİli Akçaabat İlçesi, Çatalzeytin Mahallesi

133 ada 35 parsel

3.196,01 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 183,33 m2'lik kısmı

Afet SAVAŞAN ve arkadaşları

(2024/740)

Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi

133 ada 34 Parsel

21.382,58 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 4.216,16 m2'lik kısmı

Afet SAVAŞAN vearkadaşları

(2024/741)

Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi

2967 ada 94 Parsel

1.384,74 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 302,81 m2'lik kısmı

Hasan ODABAŞI

Mehmet ODABAŞI

(2024/733)

Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi

2967 ada 99 Parsel

22,92 m2 büyüklüğündeki taşınmazın tamamı

Emine BAYRAKTAR

Mineş KÖSTERELİOĞLU

Nazmiye KÖSTERELİOĞLU

(2024/736)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Akçakale Mahallesi

106 ada 11 parsel

4.381,22 m2 büyüklüğündeki

taşınmazın tamamı

Abdulkadir EROL

Ali EROL

Asiye EROL

Asuman EROL

Ferihan BEŞLİ

Necati EROL

Şadiye ESKİCİOĞLU

(2024/737)

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