T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2024/729 Esas 02/12/2024
2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-
2024/737-2024/738-2024/739-2024/740-2024/741-
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin2024/729-2024/731-2024/732-2024/733-2024/735-2024/736-2024/737-2024/738-
2024/739-2024/740-2024/741 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 06/05/2024 tarih 2024/118 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
2024/729 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:45
2024/731 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 10/04/2025 Duruşma saati: 09:00
2024/732 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:45
2024/733 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:55
2024/735 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:50
2024/736 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 11:20
2024/737 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/01/2025 Duruşma saati: 10:40
2024/738 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 27/12/2024 Duruşma saati: 10:00
2024/739 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/01/2025Duruşma saati: 10:55
2024/740 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 09:50
2024/741 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 23/01/2025 Duruşma saati: 10:00
Ada Parsel
Ada Parsel no
Kamulaştırılan alan
Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Doğanköy Mahallesi
2967 ada 79 parsel
3.810,361 m² lik 2967 ada 79 parselin 1.057,89 m²'lik kısmı
Billur TERZİ
Katip TERZİ
(2024/729)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Işıklar/Dere Mahallesi
455 ada 56 parsel(eski 40)
400,01 m² lik 455 ada 56 parselin (eski 40) tamamı
Ali TOPALOĞLU ve arkadaşları
(2024/735)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Akçakale Mahallesi
106 ada 13 parsel
3.690,95 m²'lik 106 ada 13 parselin 448,61 m²'lik kısmı
Sinan BYIKLI
(2024/739)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Akçakale Mahallesi
106 ada 12 parsel
2.984,11 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı
Aynur ÇİL
Emine EROL
Meryem SARAÇ
Mustafa EROL
Nurettin EROL
Sevim KANGALOĞLU
Yunus EROL
(2024/738)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi
2967 ada 70,73,76 parsel
2.469,93 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 892,13 m2'lik kısmı,
3.001,48 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 1472 m2'lik kısmı,
861,09 m2 büyüklüğündeki 2967 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 362,98 m2'lik kısmı
Yusuf YILDIRIM
(2024/731)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi
2967 ada 82 parsel
4.486,80 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 30,89 m2'lik kısmı
Ali BİRİNCİ
Selahattin BİRİNCİ
(2024/732)
Trabzonİli Akçaabat İlçesi, Çatalzeytin Mahallesi
133 ada 35 parsel
3.196,01 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 183,33 m2'lik kısmı
Afet SAVAŞAN ve arkadaşları
(2024/740)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi
133 ada 34 Parsel
21.382,58 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 4.216,16 m2'lik kısmı
Afet SAVAŞAN vearkadaşları
(2024/741)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi
2967 ada 94 Parsel
1.384,74 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 302,81 m2'lik kısmı
Hasan ODABAŞI
Mehmet ODABAŞI
(2024/733)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Doğanköy mahallesi
2967 ada 99 Parsel
22,92 m2 büyüklüğündeki taşınmazın tamamı
Emine BAYRAKTAR
Mineş KÖSTERELİOĞLU
Nazmiye KÖSTERELİOĞLU
(2024/736)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Akçakale Mahallesi
106 ada 11 parsel
4.381,22 m2 büyüklüğündeki
taşınmazın tamamı
Abdulkadir EROL
Ali EROL
Asiye EROL
Asuman EROL
Ferihan BEŞLİ
Necati EROL
Şadiye ESKİCİOĞLU
(2024/737)