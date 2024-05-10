T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

Sayı: 2024/27 Tereke 08/05/2024

Konu: ilan metni AKHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/27 TEREKE

Atatürk Mah.336 Sk.No:28 Akhisar/Manisa adresinde mukim57481216802-TC,Kimlik nolu EZKREM ÇOBAN’IN terekesinin, AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin, 06/03/2024 Tarih ve 2024/688 Esas,2024/695 Kararsayılı kararları ileİflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adişekilde yapılmasını isteyebileceği, İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.08/05/2024