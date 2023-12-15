T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

ESAS NO: 2019/196 Esas

DAVALILAR: ETHEM FATİH CAN - 58564519384 - Kazım ve Güzin'den olma 1984 Gaziantep doğumlu.

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize yapılan tebliğlerin iade olması, mahkememizce de yapılan çeşitli araştırmalar sonucu yeni adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili 15/02/2019 tarihli dilekçesiyle; Aksaray ili Merkez ilçesi Gücünkaya Köyü 138/32, 176/50-45-44-32-33-23, 161/9-10-112-113,236/12-16, 213/1, 148/25ada/parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 28/02/2024 günü saat: 10:45 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Aksi taktirde HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.