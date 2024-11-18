T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için aşağıda dosya numarası yazılı dosyalar ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.



2024/276

Aksaray İli Merkez İlçesi, eski 418 ada 91 parselde bulunan yeni 7152 ada 1 parselde ve bir kısmı yolda 13. Bulvarda kalan bodrum+ iki katlı binanın kamulaştırması mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 10/12/2024 olan,

2024/310

Aksaray İli Merkez İlçesi eski 418 ada 90 parsel iken uygulama sonrası 2158 sokakta kalan tek katlı ev, 3 adet mandıra ve müştemilatın kamulaştırması mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 19/12/2024 olan,

2024/359

Aksaray İli Merkez İlçesi Aratol Bahçeli Mahallesi, 156 Ada, 42 parsel numaralı taşınmazın 2688,56 m2'li kısmının kamulaştırması mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 10/12/2024 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

Husumetin Aksaray Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Aksaray T.C. Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10 maddesi uyarınca ilan olunur.