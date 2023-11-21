T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/715
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya ili, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi
ADA NO: 121
PARSEL NO: 140
YÜZÖLÇÜMÜ: 534,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: ELİFE DURMAZ, KADİR DURMAZ, EMİNE ALKIN, ORHAN DURMAZ, EMİNEDUDU ORTAÇ, AYŞE DURMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/715 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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