T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/441 Esas

Davacı BAHATTİN GEÇER ile Davalı NATALYA ALEKSANDROVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))davası nedeniyle;

HMK 139. Mad. uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması,11/06/2024 günü 11:45'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediği ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunması veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapması, verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediği taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu Davalı NATALYA ALEKSANDROVA'ya İLANEN TEBLİĞ olunur.