T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:00

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO

DAVALI

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

2024/592

Ahmet Aksu veDiğerleri

Alanya

Çamlıca

670

3

1038,39

2024/593

Fatma İnci ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

667

9

1890,31

2024/594

Hüseyin Akın

Alanya

Çamlıca

670

4

3212,31

2024/595

Havva Karaca

Alanya

Çamlıca

670

5

663,45

2024/596

Hasan Akın

Alanya

Çamlıca

670

11

139,33

2024/597

Havva Akın

Alanya

Çamlıca

670

12

1168,02

2024/598

Hafize Tekin

Alanya

Çamlıca

670

13

270,82

2024/599

Arife Şimşek

Alanya

Çamlıca

670

14

216,07

2024/600

Fatma İnci

AAlanya

Çamlıca

675

4

478,18

2024/601

Kasim Tekin

Alanya

Çamlıca

675

14

297,88

2024/602

Davut Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

10

140,33

2024/603

Hasan Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

11

951,29

2024/604

Murat Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

12

529,20

2024/605

Ramazan Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

13

542,63

2024/606

Mustafa Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

14

437,38

2024/607

Mehmet Ali Tekin

Alanya

Çamlıca

662

10

973,88

2024/608

İsmail Uzar

Alanya

Çamlıca

663

4

619,41

2024/609

Ali İnci

Alanya

Çamlıca

663

5

1345,94

2024/610

Özgür Güzel ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

663

6

361,98

2024/611

Hakan Kendirli

Alanya

Çamlıca

663

7

1190,54

2024/612

Eyüp İnci ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

663

8

1533,39

2024/613

Nadire Çelik ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

663

12

587,04

2024/614

Ayşe Karacan ve mirasçıları

Alanya

Çamlıca

663

17

663,14

2024/615

Şükrü İnci

Alanya

Çamlıca

667

1

778,99

2024/616

Murat İnci

Alanya

Çamlıca

667

2

2507,7

2024/617

Mazlume Göktepe

Alanya

Çamlıca

614616

8

5

1896,65

1023,53

2024/618

Oya Türkan

Alanya

Çamlıca

616

4

531,54

2024/619

Hasan Akın

Alanya

Çamlıca

648

1

1302,25

2024/620

Ayşe İnci

Alanya

Çamlıca

661

1

2118,29

2024/621

Halime Kahya

Alanya

Çamlıca

661

2

425,18

2024/622

Murat İnci

Alanya

Çamlıca

660

6

3423,28

2024/623

Yakup Şimşek

Alanya

Çamlıca

661

8

1746,33

2024/624

Mehmet Ali Tekin

Alanya

Çamlıca

661

10

322,86

2024/625

Muharrem Tekin

Alanya

Çamlıca

662

1

1455,59

2024/626

Huzeyfe Tekin

Alanya

Çamlıca

662

2

979,9

2024/627

Abdullah Tekin

Alanya

Çamlıca

675

15

497,15

2024/628

İrfan Tekin

Alanya

Çamlıca

675

16

260,13

2024/629

Fatih Tekin

Alanya

Çamlıca

675

17

390,09

2024/630

Ayşe Tekin ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

675

24

79,76

2024/631

Abdullah Tekin ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

699

20

483,49

2024/632

Rıfat Tekin ve diğerleri

Alanya

Çamlıca

699

21

24,65

2024/633

Musa Akın

Alanya

Çamlıca

304

3

13,68

2024/634

İbrahim Akın

Alanya

Çamlıca

304

5

614,37

2024/635

Ayşe Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

6

912,85

2024/636

Mehmet Ali Yöntem

Alanya

Çamlıca

304

304

7

8

320,92

938,01

2024/637

Asaf Karşı

Alanya

Kızılçaşehir

219

242

344,44

2024/638

Gülçin Çalış

Alanya

Kızılçaşehir

219

246

290,83

2024/639

Yaşar Yalçıntaş

ve mirasçıları

Alanya

Kızılçaşehir

219

243

1301,45

2024/640

Mehmet Okur ve Diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

142

760,05

2024/641

Ali Karaduman ve Diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

219

219

147

245

457,00

2683,89

2024/642

Rabia Küçük ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

28

350,47

2024/643

Ali Uslu ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

27

1061,96

2024/644

Ahmet Çeliloğlu ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

168

408,94

2024/645

Mümün Şahin

ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

101

169

194

160,06

267,46

2024/646

Mustafa Yılmaz

Alanya

Yaylalı

101

145

1001,94

2024/647

Hasan Söylemez ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

180

420,84

2024/648

Fatma Şahin ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

212

281,85

2024/649

Meral Gülmez

Alanya

Kızlçaşehir

122

32

5.079,00

2024/650

Ayşe Kiriş ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

122

35

3658,35

2024/651

Mehmet Yıldız ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

126

2

531,38

2024/652

Ahmet Yıldız ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

126

12

1932,06

2024/653

Rifat Yıldaz ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

213

45

408,53

2024/654

Fatma Ak ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

2

558,25

2024/655

Mustafa Uçak

Alanya

Yaylalı

101

101

101

3

5

187

383,14

995,94

378,02

2024/656

Şükrü Celiloğlu ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

101

6

188

1059,76

434,33

2024/657

Ummuhani Yılmaz

Alanya

Yaylalı

101

11

154,6

2024/658

Hasımsız

Alanya

Yaylalı

101

12

1091,39

2024/659

Hasımsız

Alanya

Yaylalı

101

13

1406,41

2024/660

Gülsün Şahin ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

24

1297,89

2024/661

Halil Demir

Alanya

Yaylalı

101

132

735,62

2024/662

Durduya Şahin

Alanya

Yaylalı

101

141

883,43

2024/663

Hüseyin Yılmaz

Alanya

Yaylalı

101

144

427,16

2024/664

Mümine Şahin ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

113

191

1463,14

2024/665

Şaban Akça ve diğerleri

Alanya

Alara

113

98

761,54

2024/666

Recep Akça ve diğerleri

Alanya

Alara

113

84

616,78

2024/667

Yakup Akça ve diğerleri

Alanya

Alara

113

180

821,42

2024/668

Fatma Barcın ve diğerleri

Alanya

Alara

110

4

2140,22

2024/669

Elmas Yılmaz ve diğerleri

Alanya

Alara

110

3

2050,35

2024/670

Ahmet Erdinç ve diğerleri

Alanya

Alara

113

199

1246,57

2024/671

Ümmü Aslan

Alanya

Alara

113

192

237,71

2024/672

Göltaş Gölleri Bölgesi Çimento

Alanya

Alara

113

195

1421,71

2024/673

Fatma Şahin ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

101

101

1

135

1267,96

554,70

2024/674

Fatma Yanık ve diğerleri

Alanya

Yaylalı

213

73

2897,62

2024/675

Ünal Şahin ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

213

94

309,05

2024/676

Kadın Yaman ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

213

95

2261,43

2024/677

Vahap Alataş

Alanya

Kızlçaşehir

213

102

2899,11

2024/678

Nazife Taşlı ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

213

109

484,71

2024/679

Fatma Kaplan ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

213

111

1152,80

2024/680

Mehmet Demirer ve diğerleri

Alanya

Kızlçaşehir

219

12

2230,82

2024/681

Abdullah(Abdulhay) Yönet

Alanya

Kızlçaşehir

219

144

298,68

2024/682

Abdulbaki İhtiyar

Alanya

Kızlçaşehir

219

145

294,87

#ilangovtr Basın No: ILN02105636