T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
ESAS NO
DAVALI
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
2024/592
Ahmet Aksu veDiğerleri
Alanya
Çamlıca
670
3
1038,39
2024/593
Fatma İnci ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
667
9
1890,31
2024/594
Hüseyin Akın
Alanya
Çamlıca
670
4
3212,31
2024/595
Havva Karaca
Alanya
Çamlıca
670
5
663,45
2024/596
Hasan Akın
Alanya
Çamlıca
670
11
139,33
2024/597
Havva Akın
Alanya
Çamlıca
670
12
1168,02
2024/598
Hafize Tekin
Alanya
Çamlıca
670
13
270,82
2024/599
Arife Şimşek
Alanya
Çamlıca
670
14
216,07
2024/600
Fatma İnci
AAlanya
Çamlıca
675
4
478,18
2024/601
Kasim Tekin
Alanya
Çamlıca
675
14
297,88
2024/602
Davut Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
10
140,33
2024/603
Hasan Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
11
951,29
2024/604
Murat Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
12
529,20
2024/605
Ramazan Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
13
542,63
2024/606
Mustafa Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
14
437,38
2024/607
Mehmet Ali Tekin
Alanya
Çamlıca
662
10
973,88
2024/608
İsmail Uzar
Alanya
Çamlıca
663
4
619,41
2024/609
Ali İnci
Alanya
Çamlıca
663
5
1345,94
2024/610
Özgür Güzel ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
663
6
361,98
2024/611
Hakan Kendirli
Alanya
Çamlıca
663
7
1190,54
2024/612
Eyüp İnci ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
663
8
1533,39
2024/613
Nadire Çelik ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
663
12
587,04
2024/614
Ayşe Karacan ve mirasçıları
Alanya
Çamlıca
663
17
663,14
2024/615
Şükrü İnci
Alanya
Çamlıca
667
1
778,99
2024/616
Murat İnci
Alanya
Çamlıca
667
2
2507,7
2024/617
Mazlume Göktepe
Alanya
Çamlıca
614616
8
5
1896,65
1023,53
2024/618
Oya Türkan
Alanya
Çamlıca
616
4
531,54
2024/619
Hasan Akın
Alanya
Çamlıca
648
1
1302,25
2024/620
Ayşe İnci
Alanya
Çamlıca
661
1
2118,29
2024/621
Halime Kahya
Alanya
Çamlıca
661
2
425,18
2024/622
Murat İnci
Alanya
Çamlıca
660
6
3423,28
2024/623
Yakup Şimşek
Alanya
Çamlıca
661
8
1746,33
2024/624
Mehmet Ali Tekin
Alanya
Çamlıca
661
10
322,86
2024/625
Muharrem Tekin
Alanya
Çamlıca
662
1
1455,59
2024/626
Huzeyfe Tekin
Alanya
Çamlıca
662
2
979,9
2024/627
Abdullah Tekin
Alanya
Çamlıca
675
15
497,15
2024/628
İrfan Tekin
Alanya
Çamlıca
675
16
260,13
2024/629
Fatih Tekin
Alanya
Çamlıca
675
17
390,09
2024/630
Ayşe Tekin ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
675
24
79,76
2024/631
Abdullah Tekin ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
699
20
483,49
2024/632
Rıfat Tekin ve diğerleri
Alanya
Çamlıca
699
21
24,65
2024/633
Musa Akın
Alanya
Çamlıca
304
3
13,68
2024/634
İbrahim Akın
Alanya
Çamlıca
304
5
614,37
2024/635
Ayşe Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
6
912,85
2024/636
Mehmet Ali Yöntem
Alanya
Çamlıca
304
304
7
8
320,92
938,01
2024/637
Asaf Karşı
Alanya
Kızılçaşehir
219
242
344,44
2024/638
Gülçin Çalış
Alanya
Kızılçaşehir
219
246
290,83
2024/639
Yaşar Yalçıntaş
ve mirasçıları
Alanya
Kızılçaşehir
219
243
1301,45
2024/640
Mehmet Okur ve Diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
142
760,05
2024/641
Ali Karaduman ve Diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
219
219
147
245
457,00
2683,89
2024/642
Rabia Küçük ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
28
350,47
2024/643
Ali Uslu ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
27
1061,96
2024/644
Ahmet Çeliloğlu ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
168
408,94
2024/645
Mümün Şahin
ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
101
169
194
160,06
267,46
2024/646
Mustafa Yılmaz
Alanya
Yaylalı
101
145
1001,94
2024/647
Hasan Söylemez ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
180
420,84
2024/648
Fatma Şahin ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
212
281,85
2024/649
Meral Gülmez
Alanya
Kızlçaşehir
122
32
5.079,00
2024/650
Ayşe Kiriş ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
122
35
3658,35
2024/651
Mehmet Yıldız ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
126
2
531,38
2024/652
Ahmet Yıldız ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
126
12
1932,06
2024/653
Rifat Yıldaz ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
213
45
408,53
2024/654
Fatma Ak ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
2
558,25
2024/655
Mustafa Uçak
Alanya
Yaylalı
101
101
101
3
5
187
383,14
995,94
378,02
2024/656
Şükrü Celiloğlu ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
101
6
188
1059,76
434,33
2024/657
Ummuhani Yılmaz
Alanya
Yaylalı
101
11
154,6
2024/658
Hasımsız
Alanya
Yaylalı
101
12
1091,39
2024/659
Hasımsız
Alanya
Yaylalı
101
13
1406,41
2024/660
Gülsün Şahin ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
24
1297,89
2024/661
Halil Demir
Alanya
Yaylalı
101
132
735,62
2024/662
Durduya Şahin
Alanya
Yaylalı
101
141
883,43
2024/663
Hüseyin Yılmaz
Alanya
Yaylalı
101
144
427,16
2024/664
Mümine Şahin ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
113
191
1463,14
2024/665
Şaban Akça ve diğerleri
Alanya
Alara
113
98
761,54
2024/666
Recep Akça ve diğerleri
Alanya
Alara
113
84
616,78
2024/667
Yakup Akça ve diğerleri
Alanya
Alara
113
180
821,42
2024/668
Fatma Barcın ve diğerleri
Alanya
Alara
110
4
2140,22
2024/669
Elmas Yılmaz ve diğerleri
Alanya
Alara
110
3
2050,35
2024/670
Ahmet Erdinç ve diğerleri
Alanya
Alara
113
199
1246,57
2024/671
Ümmü Aslan
Alanya
Alara
113
192
237,71
2024/672
Göltaş Gölleri Bölgesi Çimento
Alanya
Alara
113
195
1421,71
2024/673
Fatma Şahin ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
101
101
1
135
1267,96
554,70
2024/674
Fatma Yanık ve diğerleri
Alanya
Yaylalı
213
73
2897,62
2024/675
Ünal Şahin ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
213
94
309,05
2024/676
Kadın Yaman ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
213
95
2261,43
2024/677
Vahap Alataş
Alanya
Kızlçaşehir
213
102
2899,11
2024/678
Nazife Taşlı ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
213
109
484,71
2024/679
Fatma Kaplan ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
213
111
1152,80
2024/680
Mehmet Demirer ve diğerleri
Alanya
Kızlçaşehir
219
12
2230,82
2024/681
Abdullah(Abdulhay) Yönet
Alanya
Kızlçaşehir
219
144
298,68
2024/682
Abdulbaki İhtiyar
Alanya
Kızlçaşehir
219
145
294,87