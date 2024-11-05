T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/770 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/770 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesinde bulunan taşınmazın

KUZEYİ: Kadastro Harici

GÜNEYİ: Kadastro Harici

DOĞUSU: 341 ada 1 parsel

BATISI: 270 ada 4 parsel

#ilangovtr Basın No: ILN02114474