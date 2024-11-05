T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/770 Esas
Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/770 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesinde bulunan taşınmazın
KUZEYİ: Kadastro Harici
GÜNEYİ: Kadastro Harici
DOĞUSU: 341 ada 1 parsel
BATISI: 270 ada 4 parsel
#ilangovtr Basın No: ILN02114474