T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/336 Esas09/02/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADİRİ AKSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 28366071328
ADI SOYADI : KADİRİ AKSOY
BABA ADI : DURALİ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1967
DOĞUM YERİ : GÜNDOĞMUŞ
İKAMETGAH ADRESİ : Çıplaklı Mah. 1005 Sk. No:9 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA
#ilangovtr Basın No: ILN02098917