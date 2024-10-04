T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/336 Esas09/02/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADİRİ AKSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 28366071328

ADI SOYADI : KADİRİ AKSOY

BABA ADI : DURALİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1967

DOĞUM YERİ : GÜNDOĞMUŞ

İKAMETGAH ADRESİ : Çıplaklı Mah. 1005 Sk. No:9 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA

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