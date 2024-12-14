Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/393 Esas

KARAR NO : 2024/248

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan sanık Esat ATEŞ hakkında yapılan açık yargılama sonunda sanığın 4 Yıl 2 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 53/1. Maddedeki hak yoksunluğuna karar verilmiş ve sanık tarafından Mahkememizin 16.04.2024 tarih ve 2021/393 esas 2024/248 sayılı kararı, kararın bozulması yönünde istinaf edilmiştir.Katılan İbrahim ve Esme oğlu, 23/08/1984 doğumlu, Şanlıurfa, Karaköprü, Ali Baba mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan İSA YAĞLITAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz gerekçeli kararı ve sanığın istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü gazetede ve genel İnternet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.12.2024