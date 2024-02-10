T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

Sayı: 2023/360 Esas 05/02/2024 İLAN

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davalı SÜLEYMAN YILMAZ' a davetiye tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, davalı SÜLEYMAN YILMAZ' a“ Dava dil. tebliğinden itibaren HMK.nın 127. mad.gereği HMK.nın 129.mad. yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini mahkememize sunmanız için iki hafta yasal sürenizin bulunduğu, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.mad.belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.mad. gereği cevap verme süreniz dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı hususu "

Davalı SÜLEYMAN YILMAZ' a “ duruşma günü olan 15/03/2024 günü saat 11.:25'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceğinin ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda muvafakatı olmaksızın iddianın ve savunmanın genişletilmesinin veya değiştirilmesinin mümkün olmayacağı"

Davalı SÜLEYMAN YILMAZ' a dava konusu Aliağa İlçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 3002 ada 53 parselin toplam daimi irtifak hakkı bedeli 33.217,82 TL olarak belirlenmiştir. Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince belirlenen 62.109,11 TL ile bu acele kamulaştırma bedeli arasındaki fark bedel 28.891,29 TL dir. "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ilanın tebliğ olunur.