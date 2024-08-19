T.C. ALİAĞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:00

Hazırlık Numarası: 2024/146 Soruşturma 02/07/2024

ALİAĞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

HAZIRLIK BÜROSUNDAN

Burak ve Fatma oğlu 01/01/1992 Çaykara doğumlu Şüpheli Ayhan ÇAKIRAL hakkında yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli hakkında 20/04/2018, 16/01/2022, 13/04/2023, 08/08/2023, 24/04/2023, 04/04/2023, 11/07/2023 tarihli eylemleri sebebiyle;

1. TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2. TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL süre ile DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, önceki DAEK sebebiyle başlanan denetimli serbestlik kaldığı yerden devam etmek üzere 1 yıl olarak uygulanmasına, karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

3. Şüphelinin yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE,

4. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Karşıyaka Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.