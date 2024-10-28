T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1047 Esas14/10/2024

Konu: İlan hakkında

NECMEDDİN BAĞCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33. Maddesi uyarınca Rasim BAĞCI(T.C. no: 20905996796)isimli şahsın 1990 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınmadığından sağ olduğu takdirde Rasim BAĞCI 'nIn veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususunu ilanen tebliğ olunur.14/10/2024