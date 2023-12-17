T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

Esas No: 2018/170, Karar No: 2022/42

Davacılar, AHMET ELAL, EMİNE TOPKARAOĞLU, vs. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; açılan davaya08/03/2022 tarihinde;

"1- Davacıların davasının KISMEN KABULÜ İLE,

21/10/2020 havale, 16/10/2020 tarihli İnşaat BilirkişisiM.Bahadır Özdemir ve Ziraat Bilirkişisi Murat Yeniçeri imzalı bilirkişi raporunda 1.YAPI olarak nitelendirilen evin ÇATI KATININ davacılardan İDRİS ELAL tarafından MEYDANA GETİRİLDİĞİNİN TESPİTİNE

2- Davacıların, 21/10/2020 havale, 16/10/2020 tarihli İnşaat BilirkişisiM.Bahadır Özdemir ve Ziraat Bilirkişisi Murat Yeniçeri imzalı bilirkişi raporunda çardak olarak nitelendirilen 2.YAPI yönünden talebinin ispatlanamadığından REDDİNE

3- Davacıların, 21/10/2020 havale, 16/10/2020 tarihli İnşaat BilirkişisiM.Bahadır Özdemir ve Ziraat Bilirkişisi Murat Yeniçeri imzalı bilirkişi raporunda 1.YAPI olarak nitelendirilen evin bodrum, zemin katlarının ve 3.,4.ve 5.YAPILAR'ın davacıların murisi ÖMER ELAL'a ait olduğunun tespitine yönelik taleplerinin davanın AKTİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİ İLE USULDEN REDDİNE,"Şeklinde karar verildiği, verilen kararın karar tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, davalılardan Ayşe ELAL'ın yokluğunda karar verildiği, adı geçenin tebligat adresinin tespit edilememesi nedeniyle davalının karara ilişkin ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verildiği, ayrıca davacı tarafın mahkememizce verilen kararı 25/11/2022 tarihinde istinaf ettiği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023