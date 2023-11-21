T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/214 Esas
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğütarafından istenen dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada Parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesine,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: AMASYA İLÇESİ: MERKEZ VASFI: TARLA veya ARSA
Esas No
Malikler
Köyü
Ada/ Parsel
Mülkiyet
İrtifak
2023/214
MUSA BEKDEMİR
Küçükkızılca
105-4
882,72m²
2023/215
ERDOĞAN OK
Küçükkızılca
105-2
213,23m²
2023/216
ERDOĞAN OK
Küçükkızılca
105-1
36,06m²
2023/217
HASAN ALTINKAYNAK V.D
Küçükkızılca
106-1
1.419,20m²
2023/218
RIZA OK VD.
Küçükkızılca
104-1
2.492,26m²
2023/219
BAYRAM KESKİN VD.
Küçükkızılca
103-10
1.679,26m²
2023/220
İLHAN KESKİN VD.
Küçükkızılca
103-9
482,02m²
2023/221
İRFAN KESKİN
Küçükkızılca
103-8
441,37m²
2023/222
AŞIR ATASOY V.D
Küçükkızılca
103-7
2.012,50m²
2023/223
DÖNE ATASOY VD.
Küçükkızılca
103-6
811,54m²
2023/224
MERYEM YILDIRIM VD.
Küçükkızılca
103-5
755,89m²
2023/225
DÖNDÜ ATASOY VD.
Küçükkızılca
103-4
1.488,80m²
2023/226
BAYRAM KESKİN VD.
Küçükkızılca
103-3
361,27m²
1.396,02m²
2023/227
GALİP KESKİN
Küçükkızılca
103-1
38,73m²
310,39m²
2023/228
MUSA KESKİN VD.
Küçükkızılca
109-13
1.900,10m²
2023/229
ABDULLAH KESKİN VD.
Küçükkızılca
109-14
2.154,97m²
2023/230
AŞIR KESKİN VD.
Küçükkızılca
109-15
314,48m²
2023/231
ARİFE ALTINKAYNAK V
Küçükkızılca
110-75
620,88m²
2023/232
DURSUN ATASOY VD.
Küçükkızılca
109-12
269,90m²
2023/233
MEHMET AKTAŞ VD.
Küçükkızılca
110-76
475,64m²
2023/234
KEMAL ATASOY
Küçükkızılca
109-11
78,73m²
2023/235
MİTAT KESKİN
Küçükkızılca
109-10
14,96m²
2023/236
FATMA AKTAŞ
Küçükkızılca
110-77
1.256,74m²
2023/237
CUMA KESKİN VD.
Küçükkızılca
110-78
80,15m²
2023/238
ARİFE KESKİN VD.
Küçükkızılca
110-79
584,61m²
2023/239
AŞIR ATASOY VD.
Küçükkızılca
110-81
2.232,22m²
2023/240
HALİME KESKİN VD.
Küçükkızılca
110-82
1.423,95m²
2023/241
ÖZGÜR YILDIRIM
Küçükkızılca
110-89
18,39m²
733,22m²
2023/242
SERAP DANACI VD.
Küçükkızılca
110-90
125,61m²
905,67m²
Kamulaştırmayı Yapan İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Bedelin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıflar Bankası Amasya Şubesi