T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/214 Esas

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğütarafından istenen dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada Parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesine,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

İLİ: AMASYA İLÇESİ: MERKEZ VASFI: TARLA veya ARSA

Esas No Malikler Köyü Ada/ Parsel Mülkiyet İrtifak 2023/214 MUSA BEKDEMİR Küçükkızılca 105-4

882,72m² 2023/215 ERDOĞAN OK Küçükkızılca 105-2

213,23m² 2023/216 ERDOĞAN OK Küçükkızılca 105-1

36,06m² 2023/217 HASAN ALTINKAYNAK V.D Küçükkızılca 106-1

1.419,20m² 2023/218 RIZA OK VD. Küçükkızılca 104-1

2.492,26m² 2023/219 BAYRAM KESKİN VD. Küçükkızılca 103-10

1.679,26m² 2023/220 İLHAN KESKİN VD. Küçükkızılca 103-9

482,02m² 2023/221 İRFAN KESKİN Küçükkızılca 103-8

441,37m² 2023/222 AŞIR ATASOY V.D Küçükkızılca 103-7

2.012,50m² 2023/223 DÖNE ATASOY VD. Küçükkızılca 103-6

811,54m² 2023/224 MERYEM YILDIRIM VD. Küçükkızılca 103-5

755,89m² 2023/225 DÖNDÜ ATASOY VD. Küçükkızılca 103-4

1.488,80m² 2023/226 BAYRAM KESKİN VD. Küçükkızılca 103-3 361,27m² 1.396,02m² 2023/227 GALİP KESKİN Küçükkızılca 103-1 38,73m² 310,39m² 2023/228 MUSA KESKİN VD. Küçükkızılca 109-13

1.900,10m² 2023/229 ABDULLAH KESKİN VD. Küçükkızılca 109-14

2.154,97m² 2023/230 AŞIR KESKİN VD. Küçükkızılca 109-15

314,48m² 2023/231 ARİFE ALTINKAYNAK V Küçükkızılca 110-75

620,88m² 2023/232 DURSUN ATASOY VD. Küçükkızılca 109-12

269,90m² 2023/233 MEHMET AKTAŞ VD. Küçükkızılca 110-76

475,64m² 2023/234 KEMAL ATASOY Küçükkızılca 109-11

78,73m² 2023/235 MİTAT KESKİN Küçükkızılca 109-10

14,96m² 2023/236 FATMA AKTAŞ Küçükkızılca 110-77

1.256,74m² 2023/237 CUMA KESKİN VD. Küçükkızılca 110-78

80,15m² 2023/238 ARİFE KESKİN VD. Küçükkızılca 110-79

584,61m² 2023/239 AŞIR ATASOY VD. Küçükkızılca 110-81

2.232,22m² 2023/240 HALİME KESKİN VD. Küçükkızılca 110-82

1.423,95m² 2023/241 ÖZGÜR YILDIRIM Küçükkızılca 110-89 18,39m² 733,22m² 2023/242 SERAP DANACI VD. Küçükkızılca 110-90 125,61m² 905,67m²

Kamulaştırmayı Yapan İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıflar Bankası Amasya Şubesi