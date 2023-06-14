T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

Sayı: E.37423631-2022/416-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 25/04/2023 tarih 2022/416 Esas ve 2023/382 karar sayılı ilamı ile 21599786298 TC. kimlik numaralı, Hasan ve Hacer oğlu, 08/11/1976Ulus doğumlu, Bartın ili, Ulus, Kavaklıkaldırım nüfusuna kayıtlı Sanık Alkan Özkaynak hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucunda; Hükümlü hakkındaki mahkememizin 2016/530 Esas 2017/800 karar sayılı ilamı ile 2 kez ayrı ayrı hükmolunan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümünün ortadan kaldırılmasına, hükümlünün sübut bulan 2009-2010 takvim yıllarında birden fazla sahte fatura düzenleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b, TCK'nın 43/1 ve 62/1 maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.