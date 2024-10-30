T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/479 Esas

DAVALI: ŞAKİR KORHAN GİYDİREN TC:13825623156Kırkkonaklar

Mah.382.Cadde.No:16/A. Çankaya. Ankara Çankaya/ ANKARA

Davacı Elektrik Üretim A.Ş tarafından aleyhinize açılan Eser Sözleşmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız Duruşma Günü: 31/01/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.