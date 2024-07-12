Yayınlanma: 12.07.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 11. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2024/35

MÜŞTEKİ : GARANTİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. ULAŞ SERDAR SÜRMELİ

SANIK : MAIA BAKURADZE

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek

DURUŞMA TARİHİ : 10/10/2024 GÜNÜ,SAAT:14:10

Yukarıda yazılı olduğu şekilde müşteki Garanti Faktoring Anonim Şirketi vekili Av. Ulaş Serdar Sürmeli tarafından sanık MAIA BAKURADZE aleyhine açılan ''Karşılıksız çek keşide etmek'' davasının duruşma gün ve saatinin yazılı olduğu şerhli tensip zabtı ve dava dilekçesi, sanığın ''Orhangazi Mah. Kütahya Yolu Bulv. No:52A Odunpazarı/ESKİŞEHİR'' adresine tebliğ edilemediğinden ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilip , tensip zabtı ve dava dilekçesinin ilanının çıktığı günden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.