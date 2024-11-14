T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

Sayı: 2023/810 Esas

DAVACI: NEVİN KARAKÜTÜK GÜLLER - 13387360438

Davacı olarak açtığınız Kıymet Takdirine İtiraz davasının yapılan yargılamasında; Yukarıda adı soyadı ve kimlik bilgileri verilen NEVİN KARAKÜTÜK GÜLLER' in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin belirlenemediği anlaşılmakla, Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Ayrancı Mahallesi, 2803 ada, 15 parselde kayıtlı, 2.Kat, 8 nolu bağımsız bölümün satış kararı verilmesi nedeniyle Ankara 22. İcra Müdürlüğü'nün 2012/163 İş sayılı dosyası üzerinden satış işlemine başlanıldığı ve dava konusu taşınmazın kıymet takdiri yapıldığı ancak kıymet takdirine itiraz edilmesi suretiyle iş bu dava açılarak yeni bir bilirkişi heyeti ile taşınmazın değerinin tespiti talep edilmiştir.

Buna göre; Mahkememiz 26/09/2024 tarihli duruşmasının 2 nolu ara kararı uyarınca; İcra İflas Kanunu'nun 128/a maddesi gereği, iş bu duruşma zaptının tebliğinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, İnşaat Mühendisi, bir Fen Mühendisi bilirkişiler için 2.000,00'er TL olmak üzere toplam 4.000,00 TL bilirkişi ücretinin, 3.030,30 TL keşif harcının, 2.500,00 TL keşif yol giderinin kıymet takdirine itiraz eden tarafınızca Ankara 2 Nolu Mahkemeler Veznesine yatırılıp makbuz suretinin dosyaya ibraz edilmesi, keşif ücretinin yatırılması halinde keşif hususunun değerlendirileceği, masrafların yatırılmaması halinde davanın kesin olarak reddedileceği hususunun ihtarına, ihtaratın 06/03/2025 günü saat 11:13'te yapılacak olan duruşma gününü bildirir iş bu duruşma tutanağının tebliği ilanen tebliğ olunur.