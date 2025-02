T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA1 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/549 Esas

Davacı, POSTA VE T ELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, EML GIDA İNŞAAT TEMİZLİK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ, arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizin 2022/549 esas sayılı dosyasında davacı PTT tarafından davalı EML Gıda İnşaat Temizlik Petrol Ürünleri Turizm Tarım Ürünleri Nakliyat Sanayi Tic. Ltd Şti, hakkında açılan tazminat davasında tebligat yapılamayan davalı EML Gıda İnşaat Temizlik Petrol Ürünleri Turizm Tarım Ürünleri Nakliyat Sanayi Tic. Ltd Şti,'ne ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden bilir kişi Begüm Duraklıoğlu tarafından düzenlenmiş olan 17/01/2025 tarihli raporun sonuç bölümünde "6.6 PTT A.Ş. tarafından pişmanlıkla düzeltme verilen KDV beyannameleri sonucunda ödenen 58.470,05 TL KDV tevkifatının satıcı Hira Sistem Yönetimi Lojistik Hizm. San. Ltd. ŞTİ- Emi Gıda İnş. Ve Tem. Pet. San. Led. Şti. Adi Ortaklığından tahsil edilmesinin uygun olacağı, 6.7 PTT A.Ş.'nin pişmanlıkla verdiği düzeltme beyannameleri sebebiyle ödediği pişmanlık zammının satıcı firma olan Hira Sistem Yönetimi Lojistik Hizm. San. Ltd. ŞTİ- Emi Gıda İnş. ve Tem. Pet, San. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı'ndan Raporun 4.2.2, Bölümünde de belirtildiği Üzere "Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır."Yine 20.06.2024 tarihinde Mali Müşavir Bilirkişi Ferhat Cıvır ve Vergi Müfettişi Bilirkişi Rasim Çağlar düzenlenen raporun sonuç bölümünde "Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan alınır.” Hükmünden hareketle davacının vergi aslını 213 sayılı VUK'nun 371.maddesine göre verilen pişmanlık beyannamelerine göre ödemesinin yerinde olduğu, Ancak davacının davalıdan yapmadığı kesinti nedeniyle 213 sayılı VUK'nun 371 inci maddesinden yararlanarak ödemiş olduğu 58.470,05 TL vergi aslı ve 697,97 TL pişmanlık zammının davalılara rücu edip edemeyeceğinin" ifade edilmiş olup bu raporlara karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.