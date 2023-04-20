T.C. ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Nisan 2023

ESAS NO: 2022/446

DAVALI: SELÇUK GENÇ Uğur Mumcu Mah Gandhi Caddesi 1640 Sokak No:1/2 Yenimahalle/ ANKARA

Davacı Sibel Yazıcı tarafından aleyhinize açılan Çocuğun Annesinin Soy adını Kullanmaya İzin davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde müşterek çocuğun "Genç" soy adını taşımayı istemediğini beyan ederek müşterek çocuğun kendi soy adını kullanmasına izin verilmesi talebinde bulunmuştur.

Tensip zaptı ile de tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalının davaya cevap verebileceği, delil ibraz edebileceği aksi halde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, HMK. 318. maddesi gereğince, tarafların tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğuna da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermeleri gerektiğine, cevap dilekçesinde bildirilecek ve getirtilmesi gereken deliller için davalının yatıracağı delil, gider avansından kullanılarak beklenmeksizin müzekkere yazılmasına karar verilmiş olup,

Duruşma Günü: 22/06/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.