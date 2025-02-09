T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/845

4721 Sayılı TMK'nın 594. maddesi uyarınca 45697041264 Tc kimlik numaralı Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Kuzuluk köyü, 148 Cilt, 8 Aile Sıra no, 14. Sırada nüfusa kayıtlı, 31/12/1932 dogumlu, İmmihan Bozkurt' un yasal mirasçıları mahkememizce tespit edilemediğinden birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK'nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.