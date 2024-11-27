T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/664 Esas

KARAR NO: 2024/658

Davacı Seyhan TAŞCI (TC Kimlik No:12376975684 ) tarafından davalı Sadık ŞAHİN (TC Kimlik No:33124279618) aleyhine mahkememizde açılan Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince;

HÜKÜM:

Davanın kabulü ile; mahkememize açılan dava tarihi olan 15/09/2023 tarihinden geçerli ve tahsilde tekerrüre sebebiyet vermemek üzere tarafların müşterek çocuğu Sıla Nur Şahin için aylık 5.000,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

03/10/2025 tarihinden başlamak koşuluyla belirlenen nafakanın her yılın Ekim ayı başında açıklanan ÜFE oranında kendiliğinden arttırılmasına,

Davacı tarafından peşin olarak yatırılan 2.048,40 TL harçtan alınması gerekli 682,80 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 1.365,60 TL harcın talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Davacı tarafından yapılan 1.424,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davanın 06/02/2024 tarihinde adli yardımlı olarak yürütülmesine karar verildiğinden, bu tarihten sonra mahkememiz dosyasından resen yapılan 30.624,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisi karşılığı takdir olunan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda HMK.nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 03/10/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/11/2024