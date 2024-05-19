T.C. ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/133

KARAR NO: 2024/106

ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme, Sahte Fatura Düzenleme suçundan sanık Mustafa AÇAR hakkında mahkememizden verilen 01/02/2024 tarih ve Esas No:2019/133 Esas 2024/106sayılı Gerekçeli Kararı ile sanığın üzerine atılı (a) 2017-2018takvim yılında birden fazla Sahte Belge Düzenlemek suçundan 7394 sayılı kanunun 4.maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b. 5237 sayılı kanunun 61. 43/1. 62/1. Maddesi uyarınca3 Yıl 3 Ay 17 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına; (b) Sanığın üzerine atılı 2018yılına ait defter ve belgeleri istenilmesine rağmen ibraz etmemek suçundan eylemine uyan 213 saylı yasanın 359/a-2. Vergi Usul Kanunun 359.5237 sayılı TCK.nun 62. 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre TCK.nun 53/1-2 fıkraları ile 3.fıkrasınınbirinci cümlesinin uygulanması ile 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına;4.429,00.-TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair sanığın yokluğunda verilen karar tebliğ için sanık Mustafa Açar'ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliğ dönmesi ve adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 289 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği mahkeme masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.