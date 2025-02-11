Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESASNO: 2024/505

Davacı, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından Davalılar, RUMEYSA PARTALCI, DUYGU GÜZELTAŞ, OĞUZ GÜZELTAŞ aleyhine açılan Alacak davasında; Davalı Oğuz GÜZELTAŞ'ın mernis adresi bulunmayıp normal yollarla tebligat yapılamamış ve adres araştırmalarında da yeni adresi tespit edilemediği için dava dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı Duygu Güzeltaş'ın 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca master öğrenimi görmek üzere resmi-burslu statüde yurtdışına gidecek öğrencilerin imzalaması gereken yüklenme senedini/taahhüt nameyi imzaladığını, diğer davalılar Rumeysa Partalcı ve Oğuz Güzeltaş'ın Beyoğlu 52. Noterliğinin 16/01/2015 tarihli ve 00379 yevmiye nolu kefaletname ile borçlu Duygu'nun taahhüdünü ihlal etmesi halinde hesabına öğrenim yaptığı kurumun adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların 40.000 İngiliz sterlini kadar olan kısmını ve ayrıca bunların her birisi için kendisine ödeme tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek yasal faiz ve vergilerini de kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla her birinin borcun tamamından müteselsilen sorumlu olduklarını, davalı Duygu'nun yasal süre içerisine görev talebinde bulunmadığından 30/07/2020 tarihi itibariyle öğrencilikle ilişkisinin kesilmesine karar verildiğini, Makam Oluru alınarak tazminat takibatına geçildiğini, borcun 1408,10 İngiliz sterlinlik kısmının muhtelif tarihlerde Bakanlığa ödendiğini, ancak borcun tamamının davalılar tarafından ihtarlara, e-postalara rağmen ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.027,00 ABD Doları, 45.791,83 İngiliz Sterlini anapara borcu ile ABD doları ve İngiliz sterlini borcuna fiili ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının 12/03/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 64.686,98 TL anapara borcu ile bu TL borcuna sarf (ödeme) tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faizleriyle birlikte, 1408,10 İngiliz sterlini borcuna 12/03/2023 tarihinden itibaren hesaplanan 3,24 İngiliz sterlini faiz borcu döviz alacağının ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı “Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmesi gerektiği, süresi içinde cevap verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı HMK'nın 122. ve 128. maddeleri uyarınca" davalı Oğuz GÜZELTAŞ'a tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.