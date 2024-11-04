Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/238

KARAR NO : 2024/254

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2024 tarihli ilamı ile tehdit suçundan TCK'nun 106/1 maddesi gereğince neticeten 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hakaret suçundan TCK'nun 125/2 maddesi gereğince neticeden 2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen Kazım ve Gülhanım oğlu, 01/01/1969 Ankara doğumlu FAİK YILMAZ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.