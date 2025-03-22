Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/23 Tereke

Mahkememiz dosyasından 19/03/221 tarihinde vefat eden Ankara ili Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi 45 cilt 738 hane no 28. Sıra da nüfusa kayıtlı 02/01/1947 doğumlu Ahmet Hamdi ve Şayeste'den olma 11491063016 TC kimlik no'lu müteveffa Fatma Nefise'nin terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri, Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: FATMA NEFİSE HATİPOĞLU - 11491063016 Çamlıtepe Mah.Uğurlu Sok. 38/4 Çankaya/ ANKARA

ANKARA ili, ALTINDAĞ ilçesi, HACETTEPE mah/köy, 45 Cilt, 738 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET HAMDİ ve ŞAYESTE oğlu/kızı, 02/01/1947 dogumlu,