T.C. ANKARA 25. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

Sayı: E.88900220-2020/34-Ceza Dava Dosyası

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından sanık İlhan İPEK T.C. KİMLİK NO: 20413510590 ) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşma ara kararı uyarınca;

Sanık İlhan İPEK hakkında 12/02/2020 tarihinde tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlendiği, sanığın bu güne kadar yakalanamadığı ve savunmasının alınamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2-a maddesi gereğince "Sanık İlhan İPEK ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesine başvurmadığınız takdirde kaçak olduğunuza karar verilebileceği ve hakkınızda CMK'nun 248. maddesinde belirtilen tedbirlere hükmedilebileceği hususunun ihtarına" karar verilmiştir.