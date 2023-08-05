T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Ağustos 2023

ESAS NO: 2022/343

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Ankara Defterdarlığı Kayyım Büro Başkanlığı aleyhinde açılan Gaiplik Nedeniyle Hazine adına Tescil davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile; Ankara ili, Mamak ilçesi, Şirintepe Mahallesi, 37048 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak bulunan, bu güne kadar kendisinden herhangi bir haber alınamayan, tüm aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri bulunamayan Fatma Hatip isimli şahıs hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiştir.Davalı Fatma Hatip'i gören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/343 esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde yukarıda adı geçen Fatma Hatip'in gaipliğine karar verilerek dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edileceği hususu ilan olunur.