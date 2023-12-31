T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

ESAS NO.: 2022/794

KARAR NO.: 2023/966

Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış ve Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Selahattin ve Filiz'den olma 12.04.1972 d.lu RAMAZAN ÇELİKSOY hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık RAMAZAN ÇELİKSOY 'un üzerine atılı Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış ve Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun142/1-e,145/2,58/6Maddeleri gereğince 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanığın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren, yedi gün içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere ;

Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince Sanık RAMAZAN ÇELİKSOY' a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.