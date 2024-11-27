T.C. ANKARA 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/427 Esas

DAVALI: NEVİN KARAKÜTÜK GÜLLER 13387360438

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının 11/11/2020 tarihinde yeni adresini bildiren el yazılı bir dilekçe sunduğu ancak el yazısının okunamadığı, adresinin anlaşılamadığı , sistemden kontrolde mernis adresinin Kuzey Kıbrıs Girne olduğu , ilgili adrese daha evvel tebligat yapılmaya çalışıldığı ancak tebligat yapılamamıştır. 21/11/2019 tarihli celsede davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından tensip zaptı, duruşma zaptı, bozma ilamı , bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/04/2025 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı, duruşma zaptı, bozma ilamı , bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.