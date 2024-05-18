T.C. ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/98

MİRASÇI BİLAL GAFA (TC: 10319699536)

Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce 10319699536 TC kimlik numaralı dahili davalı Bilal Gafa' ya dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş ise de mernis adresinin boş olduğu, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/09/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.