T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/660
KARAR NO: 2023/459
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan neticeten;
-Mehmet ve Ayşe oğlu, 02/10/1995 YUNAK doğumlu, sanık UĞUR SÜLEYMAN POLAT,'ın 2 YIL HAPİS ve 2.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Karar verilmiş ve bütün aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.