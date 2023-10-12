T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/660

KARAR NO: 2023/459

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan neticeten;

-Mehmet ve Ayşe oğlu, 02/10/1995 YUNAK doğumlu, sanık UĞUR SÜLEYMAN POLAT,'ın 2 YIL HAPİS ve 2.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Karar verilmiş ve bütün aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.