T.C. ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:00

ESAS: 2022/432

KARAR: 2024/74

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık Mehmet ve Fatma ’dan olma 01/06/1998 doğumlu Osmaniye ili Kadirli ilçe Harkaçtığı mah/köy nüfusuna kayıtlıBURAK YANIK (T.C.:27812602918)‘ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan158/1-f-Son, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca4 YIL HAPİS ve 9000 TL ADLİ PARA CEZASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMALANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına karar verildiği Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese tebliğinin mümkün olmadığı mernis kaydının bulunmadığı “ Osmaniye 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/891esas sayılı dosyasından vasi olarak tayın edilen kardeşi SİBEL BOZANER’ e 28/02/2024 tarihinde tebligat yapılmış ve kendisi tarafından İstinaf talebinde bulunmamıştır.” bulunan adresin beyan adresi olduğu. Osmaniye /Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünün 24/04/2024 tarih ve E-38099234-62397-2024042413591007312 Sayılı yazılarında ilçede şahsin bulunmadığını açık adresinin tespit edilemediğini sanığın ayrıca farklı mercilerce çıkartılan 23 adet yakalama ve arama kaydının bulunduğu ve yeni adresinin tespit edilemediği bildirilmiştir. Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Taşındığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı, UYAP ekranından cezaevi sorgusunda “ Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumundan 25/09/2023 tarihinde FİRAR “ettiği ve kayıtlarda Firarı Kaydının bulunduğu, tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle;

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezdinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.