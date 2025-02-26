Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS: 2019/853

KARAR: 2024/2784

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile "1- 2017 ve 2018 takvim yıllarına ilişkin yasal defter ve belgelerin 2018 yılında ibraz etmemek, CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, 2- 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suretiyle Vergi Usul Kanunu'na aykırılık TCK'nun 62. maddesi uyarınca neticeten 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA," karar verilen Mustafa ve Fatma oğlu Sorgun 17/04/1991 doğumlu SALİH NECİP ÜNALAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.