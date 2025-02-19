Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/441 Esas 31.01.2025

Davalı T.C. Vatandaşı 217*****764 TC kimlik numaralı 06/12/1987 doğumlu NAİL ve ŞADAN kızı GÜZİN TURHAN; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, HMK122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar olunur. HMK 147 ve 150 ve 186. maddeleri gereğince, belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özürünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda tahkikat aşamasına geçilerek karar verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.