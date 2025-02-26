Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/6 Esas

Davacılar Fatma Özel, Necibe Çakır, Yasemin Altundağ, Oğuz Bekir Çakır, Burak Çakır tarafından Davalılar Maliye Hazinesi, Keçiören Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememizin 2020/161 esas sayılı dosyasında; Dava konusu Ankara ili Keçiören ilçesi Çalseki Mahallesinde (köyü) bulunan davacılara ait yeni 135 ada 1 parsel (eski 364) parsel taşınmazın doğu, güney ve kuzey kısmında kalan 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 16/04/2021 tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen 17/05/2021 tarihli teknik bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 3.103,31 m²'lik, B harfi ile gösterilen 241,88 m²'lik ziraate gayri salih arazinin davacılar adına; Tespit ve tescili talep edildiğinden, bu taşınmazlar üstünde hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç ay) içerisinde mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyalarına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacılar iddialarını kanıtladığı takdirde davacılar adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR.20/02/2025