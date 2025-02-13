Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2020/178 Esas

Davacılar, ALİ RIZA ERDOĞAN, ALPER ARI, ATAKAN ARI, FARUK ARI, HARUN CEYHUN, HAYATİ ERDOĞAN, HÜSEYİN AVNİ ARI, İHSAN ARI, İLHAMİ ERDOĞAN, İLKER ARI, MEHMET ARI, NADİYE ARI, NURETTİN ERDOĞAN, ŞÜKRÜ CEYHUN, VAFİ ÖZ, YÜCEL ATATUĞ ile Davalılar, AYHAN AKSU, AYHAN İPEK, AYNUR HORAT, BURHAN İPEK, ELİF HİÇDURMA, FAHRİ AKSU, SEVİM İPEK, ŞERİFE MERDAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli / Malıköy Mahallesi 1252 ada 1 parsel ve 1252 ada 4 parsel içerisinde bulunan alan (fen bilirkişisi Özcan POLAT'ın 03/04/2024 tarihli raporundaki krokide gösterilen alan); 1252 ada 4 parsel yönünden A harfi ile gösterilen alanın davacı AYHAN TAŞKIN, B harfi ile gösterilen alanın davacılar BEKİR SARI ve davacı GALİP SARI, AN harfi ile gösterilen alanın davacı HİKMET ERDOĞAN, AH2 harfi ile gösterilen NURETTİN CEYHUN, MEHMET CEYHUN, HALİT CEYHUN, SAFFET SEYİRT, NERMİN CEYHUN, DENİZ CEYHUN, AF1 ile gösterilen alanın HİKMET ERDOĞAN, AK ile gösterilen alanın NURETTİN ERDOĞAN, HAYATİ ERDOĞAN, İLHAMİ ERDOĞAN tarafından,1252 ada 1 parsel yönünden A harfi ile gösterilen alanın HAMDİ SARI, B ile gösterilen alanın VAFİ ÖZ, C ile gösterilen alanın YÜCEL ATATUĞ, D ile gösterilen alanın YÜCEL ATATUĞ, E ile gösterilen alanın ZEKAİ DEĞİRMENCİ, File gösterilen alanın HAMDİ SALGAR, G ile gösterilen alanın VEYİS SARI, İBRAHİM SARI, SAADETTİN SARI, I ile gösterilen alanın YAKUP KÖSE, J ile gösterilen alanın YAŞAR SÜRGÜLÜ, K ile gösterilen alanın METEHAN CEYHUN, L ile gösterilen alanın KEMAL MARTİN, M ile gösterilen alanın MUSTAFA ARABACI, N ile gösterilen alanın HASAN YILDIRIM ve MEHMET YILDIRIM,O ile gösterilen alanın HÜSEYİN ATASOY, P ile gösterilen alanın TEKKELİ TAŞKIN, S ile gösterilen alanın İLKER ARI, NADİYE ARI, ALPER ARI, ATAKAN ARI, T ile gösterilen alanın FARUK ARI, MEHMET ARI, U ile gösterilen alanın İLKER ARI, NADİYE ARI, ALPER ARI, ATAKAN ARI, V ile gösterilen alanın NACİ ODACI, Y ile gösterilen alanın NEŞE ARI, VELİ ARI, NECLA YILMAZ, Zile gösterilen alanın HÜSEYİN MUTLU, AA ile gösterilen alanın MUSA MUTLU, AB ile gösterilen alanın MUSA MUTLU, AC ile gösterilen alanın HÜSEYİN MUTLU, AD ile gösterilen alanın NURETTİN ERDOĞAN, HAYATİ ERDOĞAN, İLHAMİ ERDOĞAN, AE ile gösterilen alanın BEKİR SARI, GALİP SARI, AFile gösterilen alanın HİKMET ERDOĞAN, AGile gösterilen alanın NURETTİN CEYHUN, HARUN CEYHN, AK1 ile gösterilen alanın NURETTİN ERDOĞAN, HAYATİ ERDOĞAN, İLHAMİ ERDOĞAN, AL ile gösterilen alanın ALİ RIZA ERDOĞAN'ın dava tarihinden önceki 20 yıl öncesinden itibaren malik sıfatıyla zilyetliklerinde bulundurdukları ve mahkememizden taşınmazın davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da taraflara karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.