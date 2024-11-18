T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Esas No: 2023/960

Karar No: 2024/417

SANIK: ERSİN DERELİ, Çetin ve Kadriye oğlu, 03/02/1986 MUSTAFAKEMALPAŞA doğumlu, Yeşilova Mah. 28.Aydın Sk. No:20 İç Kapı No:1Osmangazi/ BURSA adresinde oturur.

Suç Tarihi: 03/10/2022

Karar Tarihi: 19/09/2024

Verilen Hüküm: Mahkumiyet (4 yıl hapis 1900,00 TL Adli Para Cezası )Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.