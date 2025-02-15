Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/543 Esas

Davacı, EŞREF AKBAŞ ile Davalı, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili Ayaş ilçesi Tekke Mahallesi Yukarı Çayağzı ve Adadibi mevkilerinde;Dava konusu A simgesi ile gösterilen 101 Ada 483 nolu parselin kuzeyinde, 101 Ada 482 nolu parselin doğusunda , 113 Ada 18 ve 20 nolu parselin batısında, 101 Ada 488 nolu parselin güney batısında yer alan 14136.72 m2 alan,

Dava konusu krokisinde B ile gösterilen 101 Ada 483 nolu parselin kuzeyinde, 101 Ada 482 nolu parselin doğusunda 113 Ada 18 ve 20 nolu parselin batısında, 101 Ada 488 nolu parselin güneybatısında yer alan 4486,53 m2 alanın,

Dava konusu krokisinde C ile gösterilen 101 Ada 411 nolu parselin kuzey doğusunda, 101 Ada 542 ve 388 nolu parselin güneyinde yer alan 5770.46 m2 alanın,

Dava konusu krokisinde D ile gösterilen 101 Ada 37 ve 38 nolu parsellerin batısında yer alan 7592.34 m2 alanın,

Dava konusu krokisinde E ile gösterilen 101 Ada 474 ve 479 nolu parsellerin kuzeyinde, 101 Ada 481 nolu parselin batısında, 101 Ada 468 ve 471 nolu parsellerin doğusunda, 101 Ada 470 nolu parselin güney batısında yer alan 6178.38 m2 alanın, Davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup,yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları taktirde mahkememize Bildirilmelerinin gerektiği hususu İLAN OLUNUR. 25/03/2024