T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/664 Esas

DAVACI : MEHMET ÖLMEZ

VEKİLİ : AV.MUSTAFA ÖLMEZ

DAVALILAR : 1- SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı MEHMET ÖLMEZ ile Davalı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Ankara ili, Sincan İlçesi, Esenler Mahallesinde bulunan ve tapunun 121 ada 65 ve 66 ile 71 ve 72 parsellerin güneyinde ve güney batısında bulunan dere yatağına kadar devam eden taşınmazların zilyetlik yoluyla davacı Mehmet Ölmez tarafından 1975 yılından bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Hazineye ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.