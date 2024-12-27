Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/779 Esas

DAVACI : MUSTAFA BİRCAN

VEKİLİ : AV. MİNE GÜLÇİN AKSEL

DAVALILAR : 1- AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı MUSTAFA BİRCAN ile Davalı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Ankara ili Ayaş İlçesi Gökler Mahallesi Gavur Deresi Mevkiinde bulunan ve tapunun 247 ada 11 parselin batı ve güneyinde bulunan taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Mustafa Bircan tarafından 1960yılından bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine,Hazineye ve Ayaş Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.