T.C. ANKARA BATI 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/117 Esas

Davacı QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ vekili dilekçesinde özetle; Dava konusu taşınmazın Ankara İli Sincan İlçesi2121 ada1 nolu ParselBlokA2 Kat 5 No18 olan taşınmazın İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca İcra dosyası ile sınırlı olmak kaydı ile dava konusu taşınmaz üzerinden Tasarrufun İptal edilerek taraflarına cebri icra yetkisi verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı AHMET TEKİN'nin dilekçede yazılı adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi,tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememesi nedeniyle dava dilekçesi, tensip zaptının ve gelecek celse ön incelme duruşmasının icra edileceğine ilişkin davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştirDavalı AHMET TEKİN'e "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini ( HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ( HMK 122,127 ) geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ( HMK 147 ) ihtar olunur. "

Davalı AHMET TEKİN'e " 21/03/2025 günü saat 10:40'da ön inceleme duruşmasında hazır olmazsanız karşı tarafın gelip yargılamaya devam etmesi halinde gıyabınızda yapılan işleme itiraz edemeyeceğiniz HMK139 uyarınca davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz ve sunmadığınız belge niteliğindeki delilinizi mahkemeye sunmanız getirtilecek belgenin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız verilen sürede yapmadığınız halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur." hususları ilanen tebliğ olunur.