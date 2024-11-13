T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/5710 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5710 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, 181 Ada, 49 Parsel,

Adresi : Temelli/Hisarlıkaya Mahallesi Karakaya Mahallesi 181 Ada 49 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 9.265,14 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı TAŞINMAZ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN KAPSAMNIDA OLMAYIP KADASTRAL PARSEL NİTELİĞİNDE OLDUĞU HUSUSU TESPİT EDİLMİŞTİR.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.